تنسيق كلية التمريض 2022.. اجتياز اختبار القدرات شرط للالتحاق

تواصل الجامعات الحكومية لليوم الثالث على التوالي، استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 الشعبة العلمية علوم، لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2022، وفقًا للحدود الدنيا التي أقرتها الوزارة، ويبحث المئات من طلاب الشعبة العلمية علوم، عن المؤشرات الأولية لتنسيق كلية التمريض 2022-2023، خاصة الطلاب الحاصلين على درجات من 86% فيما أقل، والذين اجتازوا اختبارات القدرات 2022، وهي شرط أساسي للالتحاق بكليات التمريض.

تنسيق كلية التمريض 2022-2023

وعن توقعات تنسيق كلية التمريض 2022، قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها مرتبطة بعدة عوامل، أبرزها يتمثل في نسب أعداد الطلاب المجتازين لاختبارات القدرات لها بالمحافظة الكائنة، وكذلك عدد المتقدمين للالتحاق بها، خاصة وأن كليات التمريض والمعاهد الفنية الصحية خاضعة لنظام التوزيع الإقليمي وليس الجغرافي.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كلية التمريض 2021 العام الماضي، وذلك كخدمة استرشادية يتم تقديمها للقراء:

- تمريض جامعة الإسكندرية :66.3%

- تمريض جامعة دمياط : 80.5%

- تمريض جامعة المنيا : 75.5%

- تمريض جامعة جنوب الوادي: 75.1%

- تمريض جامعة أسيوط: 75.1%

- تمريض جامعة كفر الشيخ : 69.5%

- تمريض جامعة مطروح :68.8%

- تمريض جامعة بنى سويف: 64.9% .

- تمريض جامعة الفيوم : 62.7% .

- تمريض جامعة سوهاج : 73.7%

- تمريض جامعة القاهرة: 69.5%

- تمريض جامعة عين شمس: 65.3%

- تمريض قناة السويس بالإسماعيلية:63.7% .

- تمريض جامعة حلوان: 62.6% .

- تمريض جامعة أسوان : 68.8%

وفي السياق ذاته، تعقد اللجنة العليا للتنسيق بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات خلال الساعات المقبلة، اجتماعا مصغرا لوضع الأعداد المقرر قبولها بمختلف الكليات للعام الجامعي 2022-2023 خاصة كليات القطاع الطبي.