لينك نتيجة امتحان القدرات كلية التمريض.. «4 اختبارات بـ100 درجة»

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك نتيجة امتحان القدرات كلية التمريض، وقال الدكتور حسن النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا، المشرف على كلية التمريض، إن أعداد الطلاب الذين تقدموا لآداء الاختبارات بالكلية حتى الآن 2000 طالب.

وأضاف «النعمان» لـ«الوطن»، أن لينك نتيجة امتحان القدرات كلية التمريض متاح على موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي، موضحا أن اختبارات القدرات بكليات التمريض عبارة عن 4 امتحانات؛ أولها اختبار اللغة الإنجليزية درجته 25، واختبار التفكير الناقد وعليه 25 درجة وأسئلته باللغة العربية ومرتبطة بأسلوب التفكير الذي يجب أن يتسم به طالب التمريض، واختبارت السمات الشخصية وعليها 25 درجة والمقابلة الشخصية وعليها 25 درجة.

لينك نتيجة امتحان القدرات كلية التمريض

وأتاح موقع التنسيق الإلكتروني لينك نتيجة امتحان القدرات كلية التمريض من هنــا.

وأكد الدكتور حسن النعماني، أن الجامعة كثفت من تطبيق الإجراءات الوقائية بشأن امتحان القدرات كلية التمريض، كالالتزام بارتداء الكمامة طوال التواجد بالحرم الجامعى والالتزام بالتباعد الاجتماعى في كل أماكن الجامعة ومراعاة عدم التجمع والتكدس بعد نهاية الامتحان واستخدام المطهرات وغسل الأيدي عند استخدام دورات المياه وعدم تبادل الأدوات بين الطلاب داخل لجان اختبارات القدرات.

وفي سياق متصل، قرر وزير التعليم العالي مد فترة التقديم لاختبارات القدرات حتى الخميس 11 أغسطس، ونوه السيد عطا المشرف على قطاع التعليم بالوزارة، بأن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات ومُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.