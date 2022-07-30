أسئلة اختبار قدرات كلية التمريض 2022.. اعرف الضوابط بالتفاصيل 

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تفاصيل أسئلة اختبار قدرات كلية التمريض 2022، موضحة أن الاختبارات شرط أساسي للالتحاق بالكلية ولا يجوز للطالب الذي يرسب في الاختبار إعادته مرة أخرى.

أسئلة اختبار قدرات كلية التمريض 2022 عبارة عن أسئلة في اللغة الإنجليزية عليها 25 درجة واختبار التفكير الناقد وعليها 25 درجة واختبار السمات الشخصية ومُخصص له 25 درجة وأسئلة خاصة بتقييم الحالة النفسية التي تساعد على التعامل مع المرضى والفئات المجتمعية في ظروف خاصة.

تفاصيل اختبار قدرات كلية التمريض 2022

اختبار قدرات كلية التمريض 2022 يشمل مقابلة شخصية عليها 25 درجة تقيس المقابلة عدة جوانب وهي المظهر العام ومهارات التواصل والمهارات الذهنية وشروط النجاح هي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبار كما تشمل اختبار معرفي يتكون من 75 سؤالًا وهي أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة صواب وخطأ.

وفي سياق متصل، تواصل كلية التمريض جامعة عين شمس برئاسة وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية وذلك وفقاً للجدول المعلن مسبقاً وأجرت اللجنة العليا لاختبارات القدرات برئاسة الدكتورة شادية عبد القادر زيارة لكلية التمريض للاطمئنان على سير الاختبارات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة جميع أطراف العملية الامتحانية.

وأكدت الجامعة في بيان لها، أن كلية التمريض قد أعلنت في وقت سابق خطتها لبدء اختبارات القدرات للعام الجامعي 2022-2023 وذلك في إطار خطة الدولة والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة عين شمس، حيث وضعت الكلية خطة تأمينية استباقية متكاملة و حزمة من الإجراءات الوقائية المتضمنة جميع الضوابط لضمان السلامة الصحية لجميع الطلاب المتقدمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال اختبارات القدرات، وذلك في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لتذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية لاختبارات القدرات بنجاح مع تحقيق أقصى درجات العدالة والحيادية والشفافية والأمان للطلاب.

خطة جامعة عين شمس لاختبارات كلية التمريض

وتضمنت خطة الكلية تقديم دعم جامعة عين شمس فنيا للكلية في جميع الإجراءات حيث تم التأكد من توفير بيئة آمنة للطلاب أثناء اختبارات القدرات، وأكدت الدكتور سحر موسى، عميدة الكلية، أنه تم توفير مدرجات ملائمة لاستيعاب الطلاب المتقدمين بحيث تكون المسافة بين كل طالب على الأقل (متر ونصف) لتحقيق أقصى درجات التباعد و يتم إرسال نتائج اختبارات القدرات يوميا موقعة من عميد الكلية ورؤساء لجان الكونترول إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و أضافت أنه تم تثبيت إعلان خاص لطلاب القدرات بمختلف التخصصات على موقع الجامعة والكلية الإلكتروني يوضح جميع تعليمات إجراءات الطالب لاختبار القدرات من إحضار أدواته الشخصية وعدم إحضار أية وسائل تكنولوجية كالموبايل وخلافه والمعلومات الواجب مراجعتها والخاصة بالاختبار المعرفي والمهاري وكيفية قبول الكلية دخول الطالب بعد التأكد من التزامه بجميع إجراءات الوقاية من ارتداء للكمامة والقفازات الطبية وخلافه حتى الخروج مع تثبيت هذا الإعلان طوال فترة تنفيذ اختبارات القدرات.