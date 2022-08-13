مدير مشروع محطة بشتيل: يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل أغلبهم من الصعيد

قال المهندس أيمن جاب الله مدير مشروع محطة بشتيل «قطارات صعيد مصر»، إن المحطة تتكون من الأرصفة والسكك الحديدية وورشة القطارات وورشة العربات وبعض الأجزاء الخدمية، لافتًا إلى أن المشروع وفر نحو 15 ألف فرصة عمل على مدار الساعة، بواقع كل مهن التنفيذ، الجزء الغالب من الصعيد وهناك بعض العمالة من الوجه البحري.

مساحة المشروع 57 فدانا بواقع 240 ألف متر مربع

وأضاف مدير مشروع محطة بشتيل «قطارات صعيد مصر» خلال لقاء عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «مساحة المشروع 57 فدانا بواقع 240 ألف متر مربع، ومساحة المحطة تبلغ 31 ألف متر مربع، وهناك منطقة التوزيع هرمية الشكل، بالإضافة إلى صالة التذاكر ومدخل المحطة».

مثلث بشتيل كان محاطا بالسكك الحديدية من جميع الجوانب

وتابع مدير مشروع محطة بشتيل «قطارات صعيد مصر»: «المحطة فرعونية الشكل والتصميم مع لمسة حديثة مثل الهرم الزجاجي، كما سيتم تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا»، مشيرًا إلى أن مثلث بشتيل كان محاطا بالسكك الحديدية من جميع الجوانب، وسيتم تحويل السكك الحديدية، ومن المعوقات التي واجهت المشروع عدم قدرته على العمل إلا في جزء معين، لأن دخول المحطة لم يكن متاحا إلا من خلال مزلقان وكان الأمر صعبا للغاية.