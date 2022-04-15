السكة الحديد: انتهاء أعمال إنشاء محطة بشتيل الجديدة آخر العام الجاري

قدمت هيئة السكك الحديد في بيان صادر عنها اليوم الشكر والتقدير لجمهور الركاب لمشاركتهم وحسن تعاونهم فى تحمل أعباء ما تقوم به الهيئة من أعمال تطوير لزيادة عدد الرحلات على الخطوط وتأمين سلامة القطارات وتقديم خدمة جديدة وآمنة تليق بجمهور الركاب.

اعتبار بشتيل المحطة نقطة انطلاق قطارات خط «المناشي - ايتاي البارود»

وأشار بيان الهيئة أنه في إطار حرص وزارة النقل على التطوير والتحديث المستمر في كافة قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية تقرر وبصفة مؤقتة بدءا من 11 مارس الماضي اعتبار محطة بشتيل المحطة، محطة انتهائية ومحطة قيام لخط «المناشي - ايتاي البارود»، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وتعديل وتطوير السكة والانشاءات المصاحبة لمحطة بشتيل الجديدة الجاري إنشائها بما فيها مسار قطارات خط المناشي والذي يتطلب دخول الجزء الخاص بمسارات قطارات الخط بمحطة بشتيل الجديدة والتي يتم إنشائها بشكل نموذجي على الطراز الفرعوني والتي ستمثل عند الانتهاء منه نقلة حضارية في مجال النقل ومحطة كبرى تساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

توفير وسائل نقل بديلة لتوصيل الركاب إلى محطة رمسيس والعكس

وأضاف البيان أن هيئة السكك الحديدية تؤكد على استمرار العمل على مدار 24 ساعة لنهو أعمال تجديدات السكة وإنشاء محطة بشتيل الجديدة والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العالم الحالي وأن الهيئة بالتنسيق مع محافظة الجيزة قد قامت بتوفير وسائل النقل البديلة من أتوبيسات وميكروباصات لنقل الركاب من محطة بشتيل المحطة إلى محطة رمسيس والعكس.

كما أوضح البيان انه نظراً لاستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والاتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الاستيعابية لخط القاهرة الإسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك فقد تقرر وبصفة مؤقتة بدءا من الجمعة الموافق 25/3/2022‏‎‎ اختصار وصول وقيام قطارات‎ ‎الوجه البحري «الروسي ذات التهويه ‏الديناميكية - المختلطة - تحيا مصر»، بمحطة شبرا الخيمة مع استمرار مسير القطارات المكيفة والقطارات المتجهة ‏إلى الوجه القبلي إلى محطة القاهرة مع الأخذ في الاعتبار أن القيمة المقررة للتذكرة لكافة القطارات المنتهية والقائمة من محطة شبرا الخيمة ستكون طبقاً للتعريفة المقررة ‏للسفر من وإلى محطة شبرا الخيمة‎ و‎فور الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث سوف يتم إعادة تشغيل كافة القطارات من محطة القاهرة ‏كالتشغيل الحالي المعتاد.