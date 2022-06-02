9 معلومات عن محطة قطار بشتيل الجديدة.. «تضم فندق ومول وجراج»

تحرص الهيئة القومية للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل والمواصلات على تنفيذ، مشروع محطة قطارات بتشيل الجديدة، التي تهدف لخدمة جميع ركاب الوجه القبلي، مع تخفيف ضغط الزحام والتكدس على محطة رمسيس.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية أهم المعلومات عن محطة بشتيل الجديدة التي من المقرر تشغيلها في نهاية عام 2022.

أهم المعلومات عن محطة بشتيل الجديدة

1- المرحلة الأولى تصل مساحتها لـ 36 فدان.

2- تضم محطة بشتيل 12 رصيفا.

3- يوجد بها فندق 4 نجوم لخدمة المترددين للمحطة على الطراز المصري القديم.

4- تضم المحطة 2 جراج للسيارات الملاكي.

5- يوجد بالمحطة غرف سكنية ومول تجاري.

6- يوجد بالمحطة بوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج مستقلي القطارات.

7- تكلفة إنشاء محطة بشتيل الجديدة تصل لـ 350 مليون جنيه.

8- الهدف من محطة بشتيل هو تخفيف ضغط الزحام والتكدس على محطة قطارات رمسيس.

9- تخفيف الضغط المروري على ميدان رمسيس.

البوابات الإلكترونية تواجه المتهربين من التذاكر

وأوضح من قبل مصدر مسؤول بالسكة الحديد في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة النقل والمواصلات متمثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية، تعمل على تنفيذ خطة تطوير وتجديد شامل لتطوير منظومة السكك الحديد في البلاد، لتقديم كافة سبل الراحة لمستقلي القطارات من الوجهين القبلي والبحري، لذلك حرصت الوزارة على عمل بوابات الكترونية مميكنة بمحطات القطارات للحد من أعمال المخالفين والمتهربين من سعر التذاكر، وللحد من ظاهرة التسول والباعة الجائلين.

وتفقد الفريق كامل الوزير، وزير الدولة لشؤون النقل والمواصلات، سير عملية العمل التجريبي للبوابات الالكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب بمحطة رمسيس ومتابعة طرق الحجز الجديدة والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة، إذ تم تركيب البوابات الإلكترونية في 5 محطات كمرحلة أولى: «رمسيس، الجيزة، دمنهور، سيدي جابر، ومصر بالإسكندرية».