بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 في حادثي تصادم بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، وأصيب 3 آخرون جراء تصادم سيارتين بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، ونُقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم السيارتين رقم «ل أ 6979» مع السيارة رقم «ط ل هـ1383» بطريق الإسماعيلية الصحراوي، قرب نزلة كوبري الكيلو 67.

وفاة شاب

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين الي مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت المصادر الطبية، إن من بين المصابين شابا عمره 23 عاما أصيب بإصابات خطيرة، بينها غيبوبة تامة ونزيف داخلي ونزيف من الأذن والفم، وتوفى فور وصوله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

وقالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن إصابة 3 آخرين، هم عمر محمد طارق، 23 سنة، مقيم بمنطقة الخامسة بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، مصاب باسشتباه ما بعد الارتجاج وكسور مختلفة، وعمر محمد صابر، 22 سنة، مصاب بكدمات مختلفة بالجسم، وشاب ثالث، 29 سنة، مجهول الهوية، مصاب بغيبوبة تامة، وغير مستجيب، وفي حالة صحية خطرة دخل على إثرها العناية المركزة.

إصابة شخصين في حادث بالإسماعيلية

وأصيب شخصان آخران في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء تصادم سيارة و«توك توك» بدون لوحات معدنية على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق».

وقالت مصادر طبية وأمنية، إن الحادث وقع قرب مدينة التل الكبير، وأسفر عن إصابة محمد حاتم محمد، 21 سنة، مقيم بالتل الكبير، بكسر مضاعف في الساقين ونزيف داخلي وجروح مختلفة في أنحاء الجسم، وإصابة أسامة محمد البرديني، 35 سنة.