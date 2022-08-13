معلومات عن خالد عبدالغفار وزير الصحة الجديد.. تحمل مسئولية وزارتين في وقت واحد

لمع اسم الدكتور خالد عبدالغفار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي وزارة الصحة عندما كان قائما بأعمال الوزير خلفًا للدكتورة هالة زايد، واليوم جرى اختياره ليتولى حقيبة وزارة الصحة والسكان في التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة وزارية، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتور خالد عبد الغفار ومسيرته المهنية.

شغل الدكتور خالد عاطف عبدالغفار، منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وهو حاصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان جامعة القاهرة، وحاصل على ماجستير طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة عام 1989، ثم حصل على شهادة البورد الأمريكي من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، ثم دكتوراه طب الفم وعلاج اللثة من جامعة القاهرة وجامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995.

شغل الدكتور خالد عبدالغفار، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك خلال الفترة من 2016 إلى 2017، كما شغل منصب عميد كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس وأستاذا بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

إنجازات الدكتور خالد عبدالغفار

ارتبط اسم الدكتور خالد عبدالغفار، بالعديد من الإنجازات التى شهدتها الكلية، حيث وصل بالكلية إلى حصولها على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية للاعتماد وجودة التعليم، كما جرى إنشاء مركز طبي متخصص لعلاج الفم والأسنان بجوار مستشفى عين شمس.

تولى منصب قائم بأعمال وزير الصحة في توقيت حرج بعد تعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لأزمة مرضية، وجمع بين وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة معًا، لم يقصر في كل من أعمال الوزراتين، بل أنه مارس نشاطاته وحرص على القيام بالعديد من الجولات في المحافظات حيث لقبوه بالـ«الدينامو» ففي الإجازات الرسمية والأعياد يقوم بالجولات داخل المستشفيات للإطمئنان على المرضي وأداء الفرق الطبية.

الجوائز التي حصل عليها

وحصل الدكتور خالد عبدالغفار على مجموعة من الجوائز، حيث حاز على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وجائزة أحسن بحث تخصصي (Unilever Travel Award) سياتل، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1994، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس، تمويل من صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة البحث العلمى بقيمة خمسة ملايين جنيه مصرى لإنشاء معمل تكنولوجيا المواد والخلايا الجزعية 2016.

شارك في 70 بحثا في مجال طب الأسنان ودوريات عالمية

كما شارك الدكتور خالد عبدالغفار في حوالي 50 بحثا فى مجال طب الأسنان وتخصص طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص وزراعة الأسنان، و20 بحثا فى دوريات ومجلات عالمية على مدار 33 عاما منذ تخرجه، مما جعل المعنيون بملف التعليم العالي يتوسمون فيه كثيرًا بالنجاح، وكذلك ملف الصحة يأملون فيه تخفيف آلام المرضى وتقديم خدمة طبية مرضية للمواطنين والنهوض بالملف الصحي وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة.