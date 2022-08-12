تنسيق الجامعات 2022.. اعرف تفاصيل قواعد تقليل الاغتراب

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل تنسيق الجامعات 2022 وقواعد تقليل الاغتراب، موضحة أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيح الطالب عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ» وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين وهي تحويل إلى كلية غير مناظرة وتحويل إلى كلية مناظرة.

تنسيق الجامعات 2022.. ضوابط التحويل من كلية لأخرى

وفق قواعد تنسيق الجامعات 2022 وقواعد تقليل الاغتراب، يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط بشرط ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها سواء «انتظام أو انتساب» واستيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

ومثالا على ما سبق: طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة «العلوم - الآداب - التجارة» في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ» بشرط أن يكون مجموعه مستوفي الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ضوابط التحويل إلى كلية مناظرة

النوع الثاني في تقليل الاغتراب هو التحويل إلى كلية مناظرة فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

مثال: طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ» وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

قواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي الانتظام والانتساب

الحالة الأولى:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتظام ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام الانتظام وإذا كان الطالب حاصلاً على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا للنظام الانتساب الموجه.

الحالة الثانية:

في حالة ترشيح الطالب إلى كلية ما انتساب موجه ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا للنظام الانتساب الموجه فقط ولا يجوز قيده وفقاً لنظام الانتظام.