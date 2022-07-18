محور 26 يوليو يعود للحياة أمام قائدي السيارات بعد 120 ساعة من الإغلاق

منذ 5 أيام أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية عن إغلاق محور 26 يوليو جزئيًا، لتنفيذ أعمال توسعة المحور وهدم نفق الأمن المركزي، لمدة 10 أيام، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، الأمر الذي أصبح تحت إشراف اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بعدما حددت الطرق البديلة للنفق تسهيلا على سائقي السيارات، وبعد انتهاء المدة وأعمال تطويرورفع كفـاءة وتوسعة محور 26 يوليـو لتنفيذ أعمـال هدم نفق الأمن المركزي وتنفيذ التحويلات المرورية اللازمة، أعلنت فتح الطرق مرة أخرى امام قائدي السيارات، في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان .

تعيين خدمات المرورية.. بمحور 26 يوليو

خلال أعمال التطوير في محور 26 يوليو حرصت الإدارة العامة للمرور على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية واللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

محور 26 يوليو يعود من جديد

خلال البيان الصادر من الإدارة العامة لمرور الجيزة، أوضحت فيه أنه إلحاقا لإخطارنا السابق بتاريخ 7/7/2022 بشأن قيام الهندسية للقوات المسلحة بأعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسيعة محور 26 يوليو وطلب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التنسيق لتنفيذ أعمال هدم نفق الأمن المركزي وتنفيذ الأمن المركزي وتنفيذ التحويلات المرورية الأزمة.

إعادة فتح الطريق

120 ساعة كانت في انتظار قائدى السيارة للإعلان عن فتح محور 26 يوليو مرة أخرى، وفور الانتهاء من أعمال التطوير تم اليوم الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح الطريق في الاتجاه القادم من مدينة 6 اكتوبر اتجاه ميدان لبنان مع استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث الذي تم انشاؤه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كم تقريبا ثم العودة مره أخرى إلى الطريق الرئيسي اتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوي.