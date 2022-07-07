الأراجوز والتنورة وعروض فنية لفريق ذوي القدرات الخاصة في عيد الأضحى

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة البرنامج الإبداعى احتفالا بعيد الأضحى المبارك، والذي يشهد تقديم العديد من العروض بمختلف المواقع الثقافية ومسارح الدولة للصغار والكبار.

وأكدت أنه تم إعداد فعاليات متعددة بجميع ربوع الوطن تشمل انشطة ثرية تهدف إلى إبراز دور الفوى الناعمة فى تنمية الوعى وبناء المجتمع كما تؤكد اهمية الرسالة السامية للفكر والفن فى الارتقاء بالوجدان وتهذيب السلوك، ووجهت التهنئة لجموع الشعب المصرى بهذه المناسبة.

مسرحية «أشباح الأوبرا» على الهناجر من 11 إلى 26 يوليو

يقدم مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال مسرحية «أشباح الأوبرا» على مسرح الهناجر بداية من يوم 11 إلى 26 يوليو الساعة 8 مساء وهى نتاج ورشة الهناجر الأولى للممثل الشامل.

وقام بالتدريب كل من أحمد حمدى رؤوف «غناء»، ضياء شفيق «استعراضات»، مروة رضوان «تمثيل» والتى قامت بكتابة وإخراج العرض، والألحان لإيهاب عبد الواحد، إعداد موسيقي أحمد طارق، موسيقي تصويرية كريم شهدي، أشعار طارق علي، أزياء مروة عودة، استعراضات ضياء شفيق، ديكور عمرو الأشرف، إضاءة محمد عبد المحسن مخرج منفذ شيرين الشافعي ومحمود جليلة.

المركز القومي لثقافة الطفل

يقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف والتابع للمجلس الأعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى احتفالات عيد الأضحى المبارك بالحديقة الثقافية للأطفال اعتبارا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وتبدأ في الرابعة عصراً وتشمل ورش فنية، عرض الأراجوز، عرض تنورة، عروض فنية لفريق ذوي القدرات الخاصة، فقرات فنية مقدمة من جمعية القائدات المرشدات، عرض الساحر، عروض فريق الحديقة للفنون الاستعراضية، عروض فريق كذا لون للعرائس والمسرح الأسود، عروض فريق كورال سلام بالحديقة ، الى جانب عروض الكترونية على قناة المركز باليوتيوب وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .