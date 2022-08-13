انطلاق الموجة 20 لإزالة التعديات ببني سويف اليوم.. تنتهي 27 أكتوبر

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، انطلاق فعاليات الموجة 20 من حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأرض الزراعية والنيل، والتي يتم تنفيذها على مدار 3 أشهر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كل صور التعديات.

إزالة التعديات على المجاري المائية

وأوضح محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، في ظل تنسيق مستمر بين كل الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد و على المجارى المائية بصورة أساسية فى بداية الموجة.

جدول زمنى لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وأشار اللواء جمال مسعود السكرتير العام في محافظة بني سويف إلى عقد عدة اجتماعات تمهيدية تم خلالها الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة 20، والاتفاق على وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.

الموجة 20 على 3 مراحل

من جهته، أضاف أحمد إبراهيم مدير الأملاك، أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، والتي بدأت اليوم السبت بالمرحلة الأولى، ويُجرى تنفيذها في الفترة من 13 أغسطس الجاري حتى الأول من سبتمبر المقبل، فيما تليها المرحلة الثانية ومقرر تنفيذها في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، لتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.