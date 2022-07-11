إزالة تعديات على مساحات بإجمالي 13 ألف متر مربع بقرى إسنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأملاك الري، اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، في عدد من القرى التابعة للمركز.

إزالة 22 حالة تعديات في «الدير»

وأسفرت الحملة التي شهدتها قرية «الدير»، عن إزالة 22 حالة تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة في مهدها، على مساحة 8400 متر مربع تقريباً، كما تم إزالة متغير رقم 759301 في المهد، على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 400 متر مربع، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض.

وفى قرية «أصفون»، بدائرة مركز إسنا، تم إزالة حالتي تعديات على الأراضي الزراعية، على مساحة 263 متراً مربعاً، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، وفي قرية «النجوع»، تم إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 175 متراً مربعاً، عبارة عن عشش بالطوب اللبن.

رفع تشوينات بناء على 4200 متر في «كومير»

أما في قرية «كومير»، فقد تمكنت الحملة من رفع تشوينات بناء على قطعة أرض بمساحة 4200 متر مربع، مخصصة لبناء مدرسة لخدمة أبناء القرية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي جرى حصرها وإزالتها، للعرض على الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور خلال إجازة عيد الأضحى، للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

إزالة 3 تعديات في حملة بمركز القرنة

في سياق متصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، غرب الأقصر، برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعديات علي الأراضي الزراعية، بمساحة 500 متر مربع، وكذلك عدد 2 حالة تعديات على أملاك الدولة، بمساحة 750 متراً مربعاً، عبارة عن مبان وأسوار من الطوب الأبيض والإسمنت.