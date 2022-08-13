استجابة لـ«الوطن».. علاج «طه» طالب الفيوم المتفوق على نفقة الدولة

في استجابة فورية وعاجلة لما نشرته «الوطن» عن حكاية طه محمد حمدي، الطالب الذي تفوق في الثانوية العامة وحصل على 90% في شعبة علمي علوم رغم مرضه بالسرطان ودخوله في غيبوبة لمدة 3 سنوات، وفقدان عينه اليمنى بسبب إصابته بمرض الفطر الأسود، استجابت رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة التأمين الصحي، ووزارة الصحة، لمناشدة والد الطالب، وتكفلت بعلاجه، حيث وجهت رئاسة الوزراء بفحص حالته الطبية وعلاجه على نفقة الدولة.

متابعة تطورات الحالة الصحية

وقال محمد حمدي والد «طه» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تلقى اتصالات هاتفية من رئاسة الوزراء، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث تم الاستفسار منه عن حالة ابنه، وعن العلاج الذي يحتاج إليه، والتخصص الذي يرغب في العرض عليه، كما طلبوا إرسال الملفات الطبية والفحوصات الأخيرة.

عرض ملف «طه» على المستشفى الجامعي

وأضاف الأب، أنّ رئاسة مجلس الوزراء طلبت منه التوجه لمستشفى الفيوم الجامعي، اليوم السبت، ومقابلة الدكتور محمد صفاء الدين مدير مستشفى الفيوم الجامعي، للاطلاع على أوراق «طه» الطبية، وتقاريره الصحية، وآخر الأشعات والتحاليل الطبية التي أجراها، لعرضه على طبيب مخ وأعصاب تمهيداً للبدء في علاجه.

عرضوا عليه معاشا ورفض أخذه

وأوضح والد طه، أنّه تلقى أيضاً اتصالاً هاتفياً من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، الذين قرروا صرف معاش تكافل وكرامة بصورة شهرية للمساعدة في نفقات علاج طه، إلا أنّ والده رفض الحصول على أي معاش، قائلاً «الحمدلله مستورة، وأنا مش عايز فلوس، أنا بس عايزه يتعالج ويقف على رجله».

يحلم بشفاء ابنه ووقوفه على قدميه

وأكدّ والد «طه» أنّه لا يتأخر في إرسال الملفات الصحية لابنه فور طلبها من أي جهة، موضحاً أنّه يحلم بأن يرى ابنه واقفاً على قدميه مرة أخرى، وأن يعود للحديث بصورة طبيعية، ويمارس حياته مثل باقي البشر، ليحقق حلمه بالالتحاق بكلية الحقوق.

تفوق «طه» رغم المرض

ونشرت «الوطن» قصة الطالب طه محمد حمدي الذي حصل على مجموع 90% في الثانوية العامة، قسم علمي علوم، رغم كونه طريح الفراش، حيث أصيب بالسرطان في بداية الصف الأول الثانوي وخضع للعلاج حتى تمام الشفاء، ثم هاجمه الفطر الأسود والتهم جزء من المخ والعين اليمنى، وأخيراً دخل في غيبوبة 3 سنوات، وعقب استيقاظه من الغيبوبة أصر على مواصلة تعليمه حتى حصد درجة مرتفعة.