مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2022.. تعرف عليها

تستعد الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات، لأعمال تنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023، والمقرر أن تبدأ المرحلة الأولى له عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق القبول لـ«الحكومية» 2022، وفقاً لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، حيث يبحث الطلاب عن مصاريف الكليات المختلفة والتي منها مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2022 ومقرها مدينة بدر شرق محافظة القاهرة بالقرب من العاصمة الإدراية الجديدة.

مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2022

وكشفت الجامعة في منشور لها عبر الصحفة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كافة المعلومات عن الرسوم والمنح والمصاريف الخاصة بالفصل الدراسي الأول والعام الجامعي، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات.

مصاريف الجامعات الخاصة 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية مصاريف الجامعة المصرية الروسية 2022-2023 وذلك في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء:

- مصاريف بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان: 57 ألف جنيه خلال الفصل الدراسي الأول.

- مصاريف كلية الصيدلة «فارم d»: تبلغ 41 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الصيدلة الإكلينيكية: 44500 جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة: 30 ألف جنيه.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 21 ألف جنيه

وكشفت الجامعة، أنه يتم سداد 1500 جنيه رسوم التسجيل وطلب الالتحاق، وأن إجمالي المصروفات والرسوم تشمل المصروفات الدراسية ورسوم متابعة صحية ومصروفات الكتب ورسم استهلاك المعامل، كما أنه يتم تحصيل 2000 جنيه رسوم مقاصة عملية للطلاب ويتم دفعها مرة واحدة.

وتابعت الجامعة أن هناك عدد من المنح الجزئية 25% للطلاب المحولين لتخصصات الهندسة والإدارة، وتوجد منح جزئية 10% لمن لهم أشقاء يدرسون بالجامعة.