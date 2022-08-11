«السياحة» تصدر قرارين بغلق إداري لفندقين في شرم الشيخ

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرارين بالغلق الإداري لفندقين بمدينة شرم الشيخ، تبيّن عدم التزام أحدهما بضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، والآخر لعمله دون الحصول على ترخيص من الوزارة، إضافة إلى وجود بعض الملاحظات السياحية والصحية به.

لجان للمرور على المنشآت الفندقية

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، أنّ ذلك يأتي في ضوء ما رصدته اللجان التابعة للوزارة، والممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، بإيفادها للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ.

اشتراطات السلامة

وأضاف أنّ أعمال اللجان تأتي استكمالا لما تنفذه الوزارة بصفة مستمرة من حملات تفتيشية على المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزام المنشآت باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة بها.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على التأكد من جودة مستوى الخدمات المقدمة للسائحين خلال زيارتهم للمدن السياحية المصرية ومنها مدينة شرم الشيخ، خاصة في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.