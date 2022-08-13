تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اعرف قواعد تقليل الاغتراب  

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحة أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية في المنطقة الجغرافية «أ»، وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين، وبالنسبة لطلاب شهادات الثانوية الفنية ثلاث أو خمس سنوات يتم تحديد المنطقة الجغرافية «أ» في التوزيع الجغرافي بأنها المنطقة التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية الفنية.

تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022

ووفق تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يسمح بتحويل الطلاب المستجدين المرشحين من مكتب التنسيق بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب أو تحويل للبرامج الجديدة أو بسبب النقل الإداري أو تحويل الحالات المرضية طبقاً للقواعد المعمول بها في العام الجامعي الماضي فيكون التحويل لمرة واحدة فقط ولا يجوز التحويل بين الكليات التي يكون القبول بها والترشيح لها على أساس القبول الإقليمي.

وأكدت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، أنه يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الالكتروني بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل، وذلك للشهادة الثانوية الفنية على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات.

ضوابط التحويل إلى كلية غير مناظرة

وتشمل قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية 2022، أولاً التحويل إلى كلية غير مناظرة فبالنسبة لطلاب الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ» بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط وبشرط ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام او انتساب موجه» واستيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

أما بالنسبة للتحويل إلى كلية مناظرة فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ» بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» فقط، وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي «أ» وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.