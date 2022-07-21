«نشتري ولا نبيع؟».. خبير يقدم نصائح هامة للاستثمار في العقارات

قدم المطور والخبير العقاري بسام الفقي، نصائح هامة عند شراء العقارات في السوق المصرية، تتعلق بتوقيت الشراء والبيع، والوجهة المفضلة للشراء، إلى جانب بيان أسباب تفضيله العقار كوعاء استثماري مقارنة بالذهب في الوقت الراهن.

قال «الفقي»، في تصريحاتٍ لـ«الوطن» إن أفضل أماكن الشراء والاستثمار في العقارات، في الوقت الحالي، هما مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، متوقعاً ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار في المدينتين بنسبة 25% خلال 3 سنوات.

12 ألف جنيه متوسط سعر المتر بالعاصمة الإدارية

أضاف «الفقي»، أن متوسط سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 12 ألف جنيه للعقار السكني، ومتوسط سعر المتر للعقار الإداري 25 ألف جنيه، ونصح المواطنين، بضرورة الاستثمار في العقارات كوعاء استثماري وادخاري بدلاً من الذهب في الوقت الحالي، موضحاً أن العقارات تحتفظ بقيمتها أكثر من المعدن الأصفر، كما أن نموها أسرع من المعدن النفيس على المدى البعيد.

وتوقع بسام الفقي، أن أسعار العقارات ستستقر في الفترة القادمة، موضحاً أنها تعتمد على أسعار مواد الخام المستوردة من الخارج وعلى سعر صرف الدولار الأمريكي.

شهور الشتاء أفضل فترة للشراء

وأشار المطور العقاري، إلى أن أفضل وقت للبيع في الفترة الحالية لأنها تعتبر نهاية موسم بيع العقارات بالنسبة للمقاولين، بينما أفضل فترة للشراء هي في شهور الشتاء، وذلك لقلة الإقبال على الشراء بما يخفض من قيمة العقار كل عام في ذلك الوقت.

يذكر أن القطاع العقاري في مصر، من بين أكثر القطاعات نمواً خلال السنوات الأخيرة، بدعم من التوسع العمراني الذي شمل عدد من المدن الجديدة، في مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين.