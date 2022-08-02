تعرف على أسعار السيارات اليوم.. موديلات 2022 بأسعار أقل من 200 ألف جنيه

شهدت سوق السيارات الجديدة هدوء في حالة البيع والشراء، وذلك انتظارًا للإعلان عن الموديلات الجديدة لعام 2023 في جميع فئات السيارات، وقال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ الوطن، إن سوق السيارات الجديدة شهدت تذبذبا في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية.

واستعرض عضو رابطة تجار المركبات أسعار السيارات الحديثة في السوق المصرية والتي لا تتجاوز 200 ألف جنيه.

أسعار السيارات اليوم

زوتي Z100 2020

نوع ناقل الحركة وقوة المحرك: مانيوال - 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 120,000 جنيه.

سوزوكى التو 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 121,000 جنيه.

سوزوكى اسبريسو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال / فول اوبشن - 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلية: 146,900 جنيه

سوزوكى التو 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 800 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلية: 161,900 جنيه.

سوق السيارات اليوم في مصر

بروتون ساجا 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 1300 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 166,900 جنيه.

زوتى Z300 2020

نوع ناقل الحركة الخهاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - 1500 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات المحلية: 167,990 جنيه.

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال- 1200 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 171,900 جنيه.

لادا جرانتا 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال - صالون 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 194,500 جنيه.

رينو لوجان 2022

نوع ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: مانيوال- 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول فى سوق السيارات: 195,000 جنيه.