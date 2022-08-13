حبس شابين لاتهامهما بابتزاز فتاة بصورها في الشرقية.. «طلبوا منها فلوس»

قررت نيابة فاقوس، حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بابتزاز فتاة بصور لها وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الحصول منها على مبالغ مالية.

اتهام شابين بابتزاز فتاة قاصر

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطاراً يفيد بتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات، فرع شرق الدلتا بالتنسيق، مع مباحث فاقوس، من ضبط شابين متهمين بابتزاز فتاة قاصر.

ضبط المتهمين وإحالتهما إلى التحقيق

وكانت أسرة الفتاة حررت ضد الشابين محضرا، وتمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويتهما، وعُثر بحوزتهما على صور للفتاة تحصلا عليها من حسابها على «إنستجرام». وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.