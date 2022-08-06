أرخص 5 أجهزة «لاب توب» في الأسواق.. «تنفع هدية للناجحين في الثانوية»

ينتعش سوق الأجهزة الإلكترونية، وتحديدًا «اللاب توب»، مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، ويشتري العديد من الأهالي أجهزة «اللاب توب» لأبنائهم الناجحين، للاحتفال بنتيجة الثانوية العامة، ويحتوي سوق «اللاب توب» على العديد من الأنواع المميزة وبأسعارمناسبة

وقال حمد النبراوي عضو الاتصالات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن سوق الإلكترونيات يشهد انتعاشًا خلال فترة الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة.

واستعرض «النبراوي»، أفضل أسعار 5 أجهزة «لاب توب» بسعر أقل من 5000 جنيه مصري.

لاب توب «ديل لاتيتيود» بسعر 4,050 جنيهًا

سعر لاب توب ديل لاتيتيود 4,050 جنيهًا، ويأتي بشاشة 14 بوصة، وحجم قرص ثابت يبلغ 500 جيجا بايت، وبنظام تشغيل ويندوز 8 بروفيشينال 64 بت، ومعالج من الجيل الثالث «انتل كور» وكاميرا «اتش دي» مدمجة بميكروفون، وبطارية 6 خلايا.

لاب توب لينوفو بسعر 4,899 جنيها

أما سعر لاب توب لينوفو فهو 4,899 جنيها، ويأتي بشاشة عرض بحجم 15 بوصة، وحجم قرص الصلب 1 تيرا بايت، وبنظام تشغيل (دي أو إس)، وذاكرة مدعومة تصل لـ4 جيجا بايت.

لاب توب وتابلت «2 في 1» آر سي إيه أطلس برو بسعر 4,435 جنيها

ولمن يبحث عن مميزان تجمع بين اللاب توب والتابلت، فإن جهاز «أطلس برو» يعتبر «2 في 1»، وسعره 4,435 جنيهًا ويتميز بتعدد استخدماته، حيث يمكن استخدامه كـ«لابتوب»، ويمكن فصله والتعامل به كجهاز لوحي «تابلت» عن طريق فصله والاستمتاع بخاصية اللمس، ويأتي بشاشة عرض 10 بوصات، ونظام تشغيل ويندوز 9 برو، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، وعمر بطارية يصل إلى 6 ساعات.

لاب توب جاليليو 2 «في 1» من آر سي إيه

لاب توب جاليليو «2 في 1» من آر سي إيه، يحتوي على خاصية فصل الشاشة، التي تزيد من مزايا اللابتوب، وسهولة استخدامه في تطبيقات متعددة، ويحتوي على شاشة عرض 11.5 بوصة، وسرعة معالج 1.3 جيجا هيرتز، ونظام تشغيل أندرويد، وذاكرة تخزين تصل إلى 32 جيجا بايت، و 2 كاميرا، أمامية وخلفية بسعر 3150 جنيهًا.

لاب توب ساري تويست 2 بسعر 2,554 جنيها

لاب توب ساري تويست 2 يصل سعره إلى 2,554 جنيه ويأتي بشاشة 11,6 بوصة، وسعة تخزينية تصل إلى 64 جيجابايت، ونظام تشغيل ويندوز 10، وكارت شاشة من (انتل).