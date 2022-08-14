حظك اليوم برج الحمل الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

إخلاصه الشديد لعمله يجعل من مولود برج الحمل شخصية قيادية، يسعى دائما إلى تحقيق طموحه وأحلامه وأهدافه، ويعرف تماما ما يريده من الحياه، ولا يمن لهم أن يستسلموا بسهولة، ويشجعهم ذلك على المغامرة، فهو يبحث عن التجديد باستمرار، ويستطيع أن يحول الأحداث العادي إلى أحداث مشوقة، ما يجعله شخصية مبدعة بشكل كبير، ولا يحبون الروتين على الإطلاق.

ويحرص مولود برج الحمل على الابتعاد عن الاعتماد على الغير، وعندما يحتتاج إلى مساعدة لا يطلبها من الاشخاص المهتمين لأمرهم، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا، ولا تعلن عن خططك، وتجنب الأضواء.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل.. ينفعك ذلك، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب مولود برج الحمل أنه سريع الغضب ، ولا يعرففون كيفية التعامل مع غضبهم ذلك، ويميلون إلى المجادلة والسيطرة على الحديث بالكامل، كما أنهم متسلرعون في كثير من الأحيان.