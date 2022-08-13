حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13-8-2022 عاطفيا ومهنيا

توقعات وتنبؤات يقدمها علماء الفلك والأبراج بشكل يومي وشهري وسنوى لأصحاب الأبراج المختلفة، وهو ما يجعل العديد من الأشخاص يهتمون بالبحث عن حظك اليوم وما يخبرهم به من حظوظ وتوقعات حول حياتهم.

وفي السطور التالية، يقدم موقع «الوطن» تفاصيل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 13 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة.

حظك اليوم برج الحمل 13-8-2022 على الصعيد المهني

تبتعد اليوم عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض في حياتك.

حظك اليوم برج الحمل 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

يجب عليك أن تعتني اليوم بصحتك وأن تلتفت لصحتك، وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

حظك اليوم برج الثور 13-8-2022 على الصعيد المهني

يقدم لك القمر الدعم اليوم ويحسن علاقتك بالأصدقاء والزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج الثور 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

تكون مشوشا في بعض المواقف التي تربطك بمن تحب اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

يتوقف نجاح علاقاتك اليوم على سلوكك وانفعالاتك عند تعاملك مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-8-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك والعناد.

حظك اليوم برج السرطان 13-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالجرأة، ويمكن أن تلتقي ببعض الغرباء أو توطد علاقتك بأشخاص.

حظك اليوم برج السرطان 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

من الممكن أن تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك اليوم.

حظك اليوم برج الأسد 13-8-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل باتزان في عملك ونفقاتك.

حظك اليوم برج الأسد 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

تكون مؤثرا اليوم فيمن حولك، فقط حافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج العذراء 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقتك.

حظك اليوم برج العذراء 13-8-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تضع نفسك مكان الشخص الآخر كي تتفهم وجهة نظره.

حظك اليوم برج الميزان 13-8-2022 على الصعيد المهني

يتنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة اليوم لذا طالبت خبيرة الأبراج مواليد برج الميزان بالاعتناء بصحتهم وعدم التحامل على أنفسهم.

حظك اليوم برج الميزان 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش وعدم النظام.. الزم الكتمان ولا تتكلم عن حياتك الشخصية، ولا تعط الثقة إلا للمقربين.

حظك اليوم برج العقرب 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يعدك بعيش أوقات مليئة بالتفاهم والسعادة.

حظك اليوم برج العقرب 13-8-2022 على الصعيد المهني

عطارد في منزل المشروعات اليوم مما يجعلك تتمتع بكل الطاقة والثقة في أداء عملك.

حظك اليوم برج القوس 13-8-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر في مربع برجك، مما يتطلب منك أن تكون هادئا أمام الاستفزاز وعليك أن تتعامل بهدوء ومرونة مع المواقف.

حظك اليوم برج القوس 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع عطارد قد يجعلك تبدو متشائما وترى الجانب السئ فقط، لذا عليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

حظك اليوم برج الجدي 13-8-2022 على الصعيد المهني

يتواجد القمر بمنزلك الثالث مما يمنحك يقظة وحضورا ويجعلك تشعر بسعادة كبيرة مع عائلتك وأحبابك.

حظك اليوم برج الجدي 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع اليوم بجاذبية شديدة وتلقى دعما ممن يحبونك مما يشعرك بالسعادة الكبيرة.

حظك اليوم برج الدلو 13-8-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال اليوم مما يتطلب منك ألا تبذر وتنفق أموالك فيما لا ينفعك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

تأنّ في خطواتك ووعودك التي تعطيها للآخرين اليوم حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

حظك اليوم برج الحوت 13-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتواجد في برجك مما يجعلك تشعر بالهدوء والجمال والسحر، وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

حظك اليوم برج الحوت 13-8-2022 على الصعيد المهني

رغم مرورك ببعض الضغوط، فإن القمر يجعلك اليوم متفائلا وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.