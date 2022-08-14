حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء لديه شخصية مزاجية بشكل كبير، ولديه قدرة على التكيف مع جميع الأوضاع والأشياء، دون أن يجد صعوبة في ذلك على الإطلاق، كما أنه اجتماعي، ويحب الخروج والحفلات ويحرص على التواجد بها، ولا يمكن توقع ردود أفعاله، ويحبون المرح والضحك كثيرا، ولديهم حس عالي من الفكاهة، ويتميزون أيضا بأنهم أشخاص كريمة بشكل كبير، ولا يتصفون بالأنانية، ويحبون المشاركة في نشاطات المجتمع، ما يجعلهم يلجأون إلى الانخراط في الجمعيات الأهلية.

ويتميز مولود برج الجوزاء أيضا بانه لديه شخصية استقلالية، ولا يحبون ان يتحكم أحد بهم حتى ولو كان ذلك بجزء بسيط، ويحرص على تقديم المساعدة للغير، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تكون يقظا في خطواتك، وكن موضوعيا في مناقشة من يعارضك الرأي.

حظك اليوم ابرج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس يدفعك للتمرد.. حاول أن تحسن التصرف واجتهد أن تتواصل بشكل جيد.

عيوب برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب مولود برج الجوزاء أنه لديه شخصية متردده كثيرا، لا يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية بسهولة، كما أنه متهور ومتسرع بشكل كبير، ولا يلتزمون بالوعود على الإطلاق.