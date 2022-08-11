حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 11-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، حظك اليوم لمولود برج الجوزاء، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لما صرحت به عبير فؤاد خبيرة لفلك والأبراج، فعلى الصعيد العاطفي ما زال هناك الكثير من الارتباك والتشوش الموجود في الأفق، ومن المرجح أن يكون هناك مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

وعلى الصعيدين المهني والمالي، القمر موجود اليوم، في منزلك التاسع وهذا سوف يجعل الوقت مناسب جدًا لمخططات السفر والرحلات للخارج أو للداخل كما تريد، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تؤكد خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمولود برج الجوزاء اليوم، أن الوضع الفلكي يساعدك اليوم على مواجهة التشوش الذي تعاني منه في محور البرج، ويؤكد عليك بوجود مقابلات عاطفية في الأفق، ومقابلات سوف تنشط مشاعرك الرومانسية، مما يساعدك على عيش أجواء رومانسية فريدة مع من تحب أو شريك حياتك، لهذا عليك استغلال هذا اليوم، ولا تتسرع في أي قرارات، وحاول أن تتعامل بلطف ولباقة مع الطرف الآخر.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

كشفت حركة الفلك اليوم الخميس، عن التوقعات الفلكية وحظك اليوم لموليد برج الجوزاء، أن وجود القمر في منزلك التاسع بمحور البرج، سوف يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج، وفق حظك اليوم.