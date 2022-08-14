حظك اليوم برج السرطان الأحد 14-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج السرطان لديه شخصية عاطفية بشكل كبير، كما أنه لديهم قدرة على التخيل بشكل واسع، ويتمتعون بقدرة كبيرة على السفر في عالم الأحلام ويحبون الألوان المضيئة كثيرا، ولا يحب خيانة الامانة، ويحرص على تجنب الاشخاص الذين يشعرون تجاهه بذلك، ويعد من أكثر الأبراج وفاء في العمل، ومن أصاحب الخيال الواسع، ويسافر في أحلامه إلى أماكن بعيدة عن الواقع، كما أنه لا يحب المشي عكس التيار، ولا يستجيب للآراء المعارضة.

ويتميز رجل برج السرطان أيضا بأنه يحب التجمعات واللقاءات العائلية، ويميل إلى عدم إضاعة فرصة اللقاء مع أصدقائه، ويشاركهم في مجريات حياتهم الشخصية، ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وتربطك بعملك اليوم علاقة عاطفية.. تعمل بإخلاص وتلتقط الفرص وتحقق مكاسب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يدفعك للتخطيط لسفر أو رحلة وتُقبل على الآخرين بحماس كبير.

عيوب برج السرطان

ومن أبرز عيوب مولود برج السرطان أنه غيور على الأشخاص المحيطين به بشكل كبير، ويحاول أن يظهر الغموض في شخصيته ولا يتيح الفرصة للمحيطين به معرفة أسراراه.