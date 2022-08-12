حظك اليوم برج السرطان الجمعة 12-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أكدت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، في توقعاتها على الصعيدين المهني والعاطفي لمولود برج السرطان، بضرورة استغلال اليوم، وقضاء لحظات سعيدة نظرًا لوجود القمر في منزل الحب اليوم الجمعة، مما يمدك اليوم بالسعادة، والاستقرار العاطفي، ويشعرك بالتألق والحنان في أوقاتك مع شريك حياتك أو من تحب.

وعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي، فهناك نصائح من الفلك اليوم الجمعة لموليد برج السرطان، اعمل على استغلال اليوم، وانجز مشروعاتك المتأخرة، خاصة أن الفلك يعمل لصالحك وسوف يدفعك نحو كل ما هو جديد في عملك، فقط انتبه لحقوقك.

واليوم الجمعة الموافق 12 أغسطس، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات التي تقدمها للمتابعين لحركة الفلك والكواكب، فيما يتعلق بـ حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، حسب توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إنَّ حظك اليوم على المستوى المهني لبرج السرطان، أن الفلك يعمل لصالحك اليوم الجمعة، كما سوف يدفعك نحو منعطف جديد ومهم، يساهم بشكل كبير فى نجاح مشروعات، كما أنه يحمل لك خيرا كثيرا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي، كشفت «فؤاد» لمواليد برج السرطان اليوم، القمر في منزل الحب وسوف يمدك اليوم بالتألق والحنان كما سوف يملؤك عشقا، وفق حظك اليوم.