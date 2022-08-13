لو إنت متدرب.. اعرف تقييمك من مديرك بيحصل على أساس إيه

يعتبر تأهيل الشباب لسوق العمل، وحثهم على الانخراط به والحصول على الخبرة والتجربة من خلال التدريب الذي يحصل عليه عدد من الشباب في مؤسسات الدولة المختلفة، ويبحث كل شاب أو شابة عن فرصة للتدريب، وفقا لمجال الدراسة الخاص بهم، أملا منهم في تحصيل أكبر قدر من الاستفادة والتعلم وتنمية خبراتهم، ووضعت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الضوابط التي يتم على أساسها تقييم المتدربين خلال فترة تدريبهم في المؤسسة.

معايير تقييم المتدرب

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في المادة (13) على المعايير التي يتم تقييم المتدربين من خلالها، إذ يتم ذلك وفقا لتقارير المشرفين على برامج التدريب، ويكون ذلك من ناحية انتظام المتدربين، اهتمامهم بالبرنامج التدريبي، علاقتهم بالموظفين.

وأضاف المادة (13) من اللائحة التنفيذية، أن عملية التقييم تتم أيضا من خلال تقرير المتدربين أنفسهم اتجاه التدريب الذي حصلوا عليه ومدى الاستفادة التي حصلوا عليها، ويضاف إلى ذلك تقرير الرؤساء المباشرين، وذلك من ناحية أثر التدريب على أداء الموظفين المتدربين أنفسهم، وتكون إدارة الموارد البشرية هي المسؤولة عن إعداد نماذج تقارير مخصصة لهذا الغرض.

فترة التدريب تعتبر فترة عمل

ونصت المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، أن الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب تعتبر فترة عمل، وإذا انقطع المتدرب عن العمل بدون عذر مقبول يعتبر ذلك انقطاعا عن العمل.

وأضافت المادة أن تخلف الموظف عن التدريب يعتبر إخلالا بواجبات وظيفته، ويتم إحالته إلى التحقيق من خلال السلطة المختصة، حتى يتم تحديد مدى مسؤوليته التأديبية.

وأوضحت المادة (16) من القانون أن الموظف يستحق كامل أجره خلال فترة التدريب، كما يتعين على الموظف الانضباط في التدريب واجتياز نسبة النجاح المقررة في البرنامج التدريبي، ولكن في حالة عدم اجتياز لهذه النسبة تستر منه مصروفات البرنامج التدريبي، ولكن إذا كان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه، وتكون الوحدة هي التي تحملت تكلفة التدريب.