نائب محافظ القاهرة يكشف آخر تطورات عقار المطرية المائل

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن عقار المطرية المائل المكون من أرضي و11 طابقًا الكائن بـ11 شارع أحمد الريس ناصية شارع إبراهيم الريس من شارع بورسعيد داخل نطاق حي المطرية، تم إخلاؤه من السكان، مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم إرسال ملف العقار المائل إلى مركز بحوث البناء ليقرر وضع التربة وإصدار تقرير بالحالة الإنشائية والتعامل معه، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب والعملي فور صدور التقرير بشأنه حفاظًا على سلامة المواطنين.

العقار حاصل على ترخيص بناء

وأشار «صابر» إلى أن العقار المائل بالمطرية حاصل على ترخيص بناء ولكن تم بناء عدد من الأدوار المخالفة للأدوار الصادر بشأنها الترخيص، لافتًا إلى أنه يتم متابعة الموقف أولًا بأول من قبل الحي وأجهزة المنطقة الشرقية ومحافظة القاهرة للوقوف على كل المستجدات.

كما تم تنفيذ توجيهات محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بإخلاء العقار من السكان دون المنقولات حتى يتم الانتهاء من معاينة اللجنة الثلاثية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقار، وأيضًا اختبار التربة من خلال مركز بحوث الإسكان والبناء، وذلك حرصًا على سلامة السكان وإصدار القرار المناسب في هذا الشأن.

معاينة العقار المائل بعين شمس

وتابع نائب محافظ القاهرة، أنه فور تلقي بلاغ بميل عقار في حي المطرية تم التحرك السريع للتعامل ومعاينة العقار وتوجد متابعة مستمرة للوضع، وفيما يتعلق بعقار حي عين شمس الذي تعرضت حوائطه للتصدع بسبب هبوط أرضي، أكد أن اللجنة الهندسية أقرت بإجراء ترميم للعقار المكون من أرضي وطابقين وظهرت به شروخ بعد الهبوط الأرضي داخله، وجارٍ اتخاذ اللازم حفاظًا على سلامة المواطنين والتأكد من الحالة الإنشائية له، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على اتخاذ ما يلزم تجاه العقارات الخطرة للحد من أي مخاطر أو كوارث.