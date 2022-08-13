محمد نور يبحث عن صوت نسائي جديد يشاركه أحدث أغانيه: «ابعتولي فيديو»

أعلن المطرب محمد نور عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بحثه عن صوت نسائي جديد يشاركه في أغنيته الجديدة المقرر طرحها الأسبوع المقبل.

ونشر محمد نور فيديو قال فيه: «أنا بدور عليً صوت نسائي جديد يغني معايا غنوه في الألبوم عاوزين نسمع صوت جديد مختلف بالتعاون مع شركة كوب ميوزيك محمد علام، أي حد صوته حلوو وشايف ان عنده موهبة يبعتلي على DM رسالة فيديو صغير وإن شاء الله خلال يومين نسجل وننزل الأسبوع الجاي ابعتو عندي @mohamedallameg»

دويتو محمد نور ومصطفى قمر

وشارك محمد نور مؤخرا المطرب مصطفى قمر في دويتو غنائي يحمل عنوان «شوفتوا القمر» من كلمات أحمد علاء الدين و لحن محمد نور وتوزيع محمد شفيق وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وهندسة صوتية محمود عزت، وتم الانتهاء من تسجيلها، والذي تم طرحه الخميس يوليو الماضي على جميع المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.