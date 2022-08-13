شاب يطعن مسنًا بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أقدم شاب بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، على طعن جاره المسن بسلاح أبيض «سكين»، وذلك لخلافات الجيرة بين العائلتين.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج، بورود بلاغ لمركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي بالبلينا، بوصول المدعو «عبدالفتاح م ن م» سن 61 عامًا، مزارع، ويقيم بناحية الشيخ مرزوق بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج مصابًا، بجرح طعني بالصدر وجرحين قطعيين بالظهر واليد اليسرى، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقي الإخطار، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع المصاب، وبالانتقال والفحص وسؤال نجله المدعو«وليد ع م ن»، سن 37 عامًا عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، اتهم المدعو «محمود أ ع أ» سن 29 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج بالتعدي على والده بسلاح أبيض «سكين» وإحداث إصابته وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وتم ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات الجيرة مع المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الحادث.