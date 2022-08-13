ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بقتل طفل وإلقاء جثته في المقابر بالفيوم

ألقت قوات مباحث مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس مباحث المركز، القبض على 4 أشخاص، بتهمة قتل طفل يدعى «محمود» 17 سنة، بعدما استدرجوه إلى وسط مقابر سرسنا، وانهالوا عليه طعنًا بالأسلحة البيضاء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وألقوا جثته وسط المقابر، وتبينّ أنّ المتهمين والقتيل أبناء عمومة، وأنّهم استدرجوه لإنهاء حياته انتقامًا منه لقيامه بمعاكسة شقيقة أحدهم، فاستعان بآخرين من أقاربه للانتقام منه بإنهاء حياته، حيث وضعوا خطة مُحكمة للتخلص منه ونفذوها بالفعل.

حل لغز العثور على جثة طفل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من حل لغز العثور على جثة طفل يدعى «محمود»، 17 سنة، ملقى وسط المقابر، وتبينّ أنّ 4 أشخاص من أبناء عمومته وراء ارتكاب الواقعة.

وألقى ضباط مباحث مركز شرطة طامية، القبض على المتهمين الأربعة، الذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقاموا بتمثيل الجريمة، معللين سبب ارتكاربهم جريمة قتل ابن عمهم، للانتقام من المجني عليه الذي قام بمعاكسة شقيقة أحد المتهمين، الأمر الذي جعلها تشتكي لشقيقها منه، فقرر الانتقام منه بإنهاء حياته.

المتهمون استدرجوا المجني عليه إلى المقابر وقتلوه

وأكد مصدر أمني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المتهمين اعترفوا بوضعهم خطة للتخلص من ابن عمهم، إذ استدرجوه أثناء قيادته «توك توك» إلى مقابر سرسنا، وفور وصولهم إلى منطقة نائية وتأكدهم خلوها من المواطنين أخرجوا أسلحة بيضاء «مطاوي» من بين طيات ملابسهم، وسددوا له عدة طعنات حتى سقط جثة هامدة غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق التي قضت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد لهم في الموعد القانوني.