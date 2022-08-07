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محافظ قنا يزف بشرى للشباب: طرح وحدات بمجمع الصناعات الصغيرة خلال أيام

يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل للشباب

كتب:

رجب آدم
09:56 م | الأحد 07 أغسطس 2022
مجمع صناعات نجع حمادي

مجمع صناعات نجع حمادي

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه سيتم طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام  بمنطقة «هوّ» الصناعية بمدينة نجع حمادي خلال الأيام القليلة المقبلة. 

المجمع مقام على 74 فدانا

وأوضح محافظ قنا، أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات على مستوى الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا ويضم 28 هنجر، تضم بدورها 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216م٢، و86 وحدة بمساحة 432م٢، و12 وحدة بمساحة 540 م٢ تشمل عدة قطاعات صناعية «غذائي - هندسي – صناعات كيماوية بسيطة - مواد بناء» بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن هذا المجمع إضافة للاقتصاد القومي المصري وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية فضلا عن أنه يقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلي.

المصنع جاهز بالتراخيص

وأضاف «الداودي»، أن فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب تهدف إلى توفير الجهد والعناء في الحصول على أرض وبذل مجهود في بنائها وتجهيزها بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه.

يُذكر أن المجمع يشمل جميع المرافق الأساسية كما أنه يضم عددا من المباني الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع هي مبنى إداري ومعرض للمنتجات ومطعم وكافتيريا وسوبر ماركت ومسجد.

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بقلم رجب آدم