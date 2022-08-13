كييف تنفي سيطرة روسيا على «بيسكي» أقوى معاقل القوات الأوكرانية في دونباس

نفت السلطات الأوكرانية، سقوط بلدة بيسكي الاستراتيجية في مقاطعة دونيتسك بيد القوات الروسية، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة بيسكي في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن بلدة بيسكي التي تعد من أقوى معاقل القوات الأوكرانية في إقليم دونباس، أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية وقوات الانفصاليين الموالية لها.

روسيا تعلن السيطرة على بلدة بيسكي في دونيتسك

ودمرت القوات الروسية بطارية صواريخ من نظام هيمارس أمريكية الصنع بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.

وشنت قوات الجيش الروسي ضربات جوية وصاروخية أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا، وإصابة 300 آخرين في منطقة خاركيف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتسعى القوات الروسية والمتمردون المدعومون من الكرملين إلى الاستيلاء على المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا شمال وغرب مدينة دونيتسك لتوسيع جمهورية الانفصاليين التي نصبت نفسها بنفسها حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

الجيش الأوكراني يمنع تقدما باتجاه أفدييفكا وباخموت الأصغر

وقال الجيش الأوكراني، اليوم، إن قواته منعت تقدمًا خلال الليل باتجاه مدينتي أفدييفكا وباخموت الأصغر.

وادعى الحاكم الأوكراني لمقاطعة لوهانسك، التي هي جزء من القتال على منطقة دونباس التي اجتاحتها القوات الروسية الشهر الماضي، أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على منطقة صغيرة.

وكتب حاكم لوهانسك سيرهي هايدي على تيليجرام، أن القوات المدافعة ظلت مختبئة داخل مصفاة نفط على حافة ليسيتشانسك، وهي مدينة ادعت موسكو أنها استولت عليها وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقال هايداي، إن العدو يحرق الأرض عند مداخل منطقة لوهانسك لأنه لا يستطيع التغلب على المقاومة الأوكرانية على طول هذه الكيلومترات القليلة.