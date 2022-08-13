فتح 5 الآف حساب للأطفال ضمن مبادرة «أولادنا مستقبلنا» بالمنوفية

مجهود كبير تقوم به مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة المنوفية، على مدار الأشهر الماضية خصوصا في مساعدة الأطفال اليتامى الذين لا يجدون عائلاً لهم، حيث تم إطلاق مبادرة «أولادنا مستقبلنا»، لمساعدة الأطفال اليتامى، وتوفير مستقبل آمن لهم، عن طريق فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي.

فتح 5000 الآف حساب لأطفال المنوفية

وأكد علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» في محافظة المنوفية، أنه تم فتح حساب لما يقرب من 5 آلاف طفل، في بنك ناصر الاجتماعي، على مستوى كافة مراكز المحافظة، خلال الشهور القليلة الماضية، تحت عنوان مبادرة «أولادنا مستقبلنا»، التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، لتوفير مستقبل آمن للأطفال اليتامى.

شروط القبول بفتح حساب «أولادنا مستقبلنا»

وأشار منسق عام حياة كريمه بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إلى أنه توجد بعض الشروط لقبول الأطفال في هذه المبادرة، حيث يشترط أن يكون الطفل تحت 16 سنة، وأن يكون يتيم الأب أو يتيم الأب والأم، وأن يكون من المستحقين لهذا الدعم، بالإضافة إلى وجود دراسة ميدانية من قبل شباب مؤسسة «حياة كريمة»، المتطوع للبحث عن هؤلاء الأطفال، ومدى استحقاقهم في المساعدة.

وأكمل أنه يتم فتح الحساب في بنك ناصر الاجتماعي بأعلى عائد استثماري، ويتم ضخ أموال من قبل المؤسسة إلى الحساب، حتى يتم تأمين مستقبل للطفل عند بلوغه سن الرشد 21 عاماً، وبعد ذلك يتم مساعدته عن طريق استخدام أمواله في الحساب لفتح مشروع له لتأمين مستقبله.