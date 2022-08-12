العثور على جثة طفل غريق في المنوفية.. «لم يتعرف عليه أحد»

شهدت عزبة عطية بقرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، عثور الأهالي علي جثة طفل غريق في الترعة المارة بالقرية، حيث تمكن الأهالي من انتشال الجثة، وإبلاغ مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الأهالي: نشرنا صورة الجثة لكي يتعرف عليه أهله

وأكد عدد من أهالي عزبة عطية بقرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون، إنهم عثروا علي الطفل الغارف في ترعة كفر قورص، وأوضح الأهالي أنهم لم يتعرفوا على جثة الطفل أو اسمه، مشيرين إلى أنهم نشروا صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليتعرف عليه أهله.

نقل الجثة إلى مستشفى أشمون

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بعثور الأهالي علي طفل داخل ترعة كفر قورص أمام عزبة، وتم الدفع بقوة أمنية إلى مكان الواقعة، كما تم نقل الجثة إلى مستشفى أشمون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .