«حياة كريمة» في المنوفية: الانتهاء من المرحلة الأولى لـ«سكن كريم» بنسبة 95%

نجحت مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية في توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي يحتاجها المواطن في المرحلة الأولى التي تشمل مركزي الشهداء وأشمون، بتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة منها البنية التحتية وخدمات أخرى للمواطنين غير القادرين، مثل مبادرة «سكن كريم».

تطوير الوحدات السكنية

وقال علاء الدين حسن، منسق حياة كريمة بالمنوفية، إنهم أطلقوا مبادرة «سكن كريم» في جميع مراكز محافظة المنوفية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على توفير السكن لهم، مشيرًا إلى أنه تم مساعدة الكثير من الأسر الأكثر احتياجًا داخل المدن والقرى.

وأكد «حسن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري اختيار الأسر بناء على الأولوية في المساعدة، إذ يتم الاهتمام بسكان المنازل من الطوب اللبن، لبناء منازل جديدة لهم، بالإضافة إلى تأمين هذه المنازل وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها المواطن.

نسبة الانتهاء من وحدات «سكن كريم»

وتابع أنه جرى الانتهاء من مبادرة «سكن كريم» بنسبة 98% في الشهداء، بينما جرى الانتهاء بنسبة 93% في مركز أشمون، لتكون النسبة الإجمالية 95%، مؤكدًا أن هذا السكن كامل التشطيبات والتجهيزات داخل المركزين.

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية أن الوحدات السكنية لا توجد آلية حتى الآن لتوزيعها، ولكن مع انتهاء المرحلة الأولى سوف يكون هناك خطة لتوزيع هذه الوحدات السكنية على الأسر والشباب الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تحديد الطريقة التي يوزع بها الوحدات السكنية في الأيام المقبلة.