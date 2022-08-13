مؤشرات تنسيق جامعة بدر 2022.. لم يتم الكشف عن الحدود الدنيا

تواصل الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات استعداداتها لأعمال تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة 2022 الناجحين في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة، ويترقب المئات من الطلاب الكشف عن مؤشرات التقدم والالتحاق لمختلف الكليات والتي من المقرر أن يحددها الأعلى للجامعات خلال الأسبوع القادم.

وكشفت مصادر بالوزارة والمجلس أنه سيتم وضع الحدود الدنيا للقبول ومن ثم يبدأ الطلاب في التنسيق للكليات وتقديمهم، وبناء عليه تبدأ الجامعات في وضع المؤشرات الأولية للكليات وفقا لأعداد المتقدمين، مثل مؤشرات تنسيق جامعة بدر 2022، لمختلف الكليات، مع مراعاة كل الضوابط والقواعد التي حددها المجلس.

مؤشرات تنسيق جامعة بدر 2022

وعن طبيعة مؤشرات تنسيق جامعة بدر 2022 وغيرها من الجامعات الخاصة، أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحدود الدنيا للتقدم يتم وضعها من قبل الأعلى للجامعات، ولكن حال زيادة عدد المتقدمين للالتحاق بالكليات عن الأعداد المقررة لها يتم عمل ما يسمى بالتنسيق الداخلي وهو قبول الطلاب الأعلى في مجموع الثانوية العامة 2022 بالكليات والبرامج الدراسية المختلفة مع الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد التي حددها المجلس.

وفي ذات السياق، تستعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة بدر للعام الدراسي الجديد في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء

مصاريف جامعة بدر

- كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 92 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.

- كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.

- كلية التمريض 43 ألف جنيه.

- كلية الحقوق 65 ألف جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة 70 ألف جنيه.

- كلية العلوم السينمائية : 80 ألف جنيه.

- كلية العلوم الصحية التطبيقية: 65 ألف جنيه.

- كلية العلوم السياسية : 65 ألف جنيه.

- كلية الإنسانيات: علم النفس 60 ألف جنيه.

- كلية الإنسانيات : باقي الأقسام 50 ألف جنيه.

- كلية الإدارة : 60 ألف جنيه.