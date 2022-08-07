ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وتحديدًا بعد ظهور النتيجة شهادة الثانوية العامة، عن مصاريف جامعة بدر 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة خاصة أنها تتيح عددا كبيرا من البرامج الدراسية التي تمنح درجة البكارلوريوس والليسانس في برامج دراسية علمية وأدبية.

مصاريف جامعة بدر 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

وفي التقرير التالي، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها في مجال أخبار التعليم مصاريف جامعة بدر 2022-2023 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للجامعة والذي جاء كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة في جامعة بدر

وتتيح جامعة بدر العديد من التخصصات والكليات التي يمكن أن ينتسب إليها طلاب شهادة الثانوية العامة وهي الطب البشري، الفم والأسنان، الصيدلة الإكلينيكية، والدوائية، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، الإعلام، الهندسة، الهندسة والتكنولوجيا، الفنون التطبيقية، التمريض، اللغات والترجمات، الحقوق، العلوم السياسية والدولية، العلوم السينمائية والمسرحية، الإدارة والعلوم وغيرها..

مصاريف جامعة بدر 2022-2023

وفي السطور التالية، نستعرض مصاريف جامعة بدر 2022 – 2023 ، وفق الموقع الرسمي للجامعة، وهي كالآتي:

- كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه.

- كلية الطب البشري 199 ألف جنيه.

- كلية طب الفم والأسنان 145 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98 ألف جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 92 ألف جنيه.

- كلية الإعلام 70 ألف جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70 ألف جنيه.

- كلية الطب البيطري 90 ألف جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 65 ألف جنيه.

- كلية التمريض 43 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة 55 ألف جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة 70 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65 ألف جنيه.

- كلية الحقوق65 ألف جنيه.

- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65 ألف جنيه.

- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80 ألف جنيه.

- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60 ألف جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: علم النفس 60 ألف جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية: باقي الأقسام 50 ألف جنيه.