فتح التقديم لوظيفة جديدة بأزهر القليوبية.. اعرف الشروط والمواعيد

أعلنت إدارة التنسيق بالإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية فتح باب التقديم لوظيفة قائم بعمل مدير إدارة طوخ التعليمية ندبا مؤقتا تسييرا للأعمال

«الوطن» تستعرض شروط التقدم للوظيفة الجديدة وموعد التقدم لها في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة تعليمية بأزهر القليوبية

حددت منطقة القليوبية الأزهرية وفق منشورها علي الصفحة الرسمية لها على «فيس بوك» شروط التقدم لوظيفة قائم بعمل مدير إدارة طوخ التعليمية ندبا كالتالي:

أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب.

أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات غير التربوية.

أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول «أ» بأقدمية سنتين على الأقل.

الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

أن يكون قد أمضى 5 سنوات على الأقل في ممارسة العمل العلمي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو النيابة العامة.

ألا يكون حاصلا على جزاء أكثر من 10 أيام.

موعد تقديم الطلبات لوظيفة أزهر القليوبية

وأعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية أنه على من ينطبق عليه الشروط التقدم بطلب تسيير أعمال الوظيفة طبقا لأحكام القانون 156 لسنة 2007 موقع عليه من شئون العاملين بالإدارة في موعد أقصاه 10 أيام اعتبارا من 13 أغسطس الجاري.

ونبهت الإدارة المركزية للأزهر على جميع الإدارات التعليمية بوضع إعلان الوظيفة في مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعه لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان في مكان بارز بالمعهد حتى يمكن الإطلاع عليه على أن تقدم الطلبات مستوفاة الشروط والضوابط.