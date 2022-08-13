تشييع شاب لقى مصرعه على يد زوج شقيقته بالبحيرة.. مات دفاعاً عن أخته

شيع الآلاف من أهالي مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان الشاب أحمد حمدي أحمد عبدالكريم، الذي لقى مصرعه على يد زوج شقيقته أمس الجمعة، وذلك وسط حالة من الحزن التي انتابت العديد من الأهالي وأصدقاء الفقيد، كونه يتيماً.

انهيار شقيقة المجني عليه في المقابر

وشهد محيط مقابر عائلة المجني عليه انهيار شقيقته، أثناء تشييع جثمان شقيقها، مساء اليوم السبت، بعدما دفع شقيقها حثاته ثمناً للدفاع عنها، في مشاجرة مع زوجها أمس، أسفرت عن إصابته بعدة طعنات، أودت بحياته، وجرى نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور العام.

مشاجرة بين المجني عليه وزوج شقيقته

وشهدت مدينة دمنهور أمس الجمعة، وقوع مشاجرة بين «محمد د.»، تاجر أقمشة، وشاب يدعى «أحمد حمدي أحمد»، شقيق زوجة الأول، أسفرت عن مصرع الثاني، وذلك أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين شقيقته، زوجة المتهم والمتهم، الأمر الذي دفعه لتسديد عدة طعنات نافذة له في الصدر، توفى على إثرها.

ورد إخطار إلي اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى جثة شاب في العقد الثالث من عمره إثر إصابته بعدة طعنات نافذة وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي وحرر المحضر اللازم

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، تبين وفاة «أحمد حمدي أحمد»، 33 سنة، على يد «محمد د.»، تاجر أقمشة، وذلك أثناء قيام المجني عليه بفض مشاجرة بين المتهم وزوجته، شقيقته المجني عليه، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيقات في الحادث.