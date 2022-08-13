مصرع شاب على يد زوج شقيقته في مشاجرة بالبحيرة.. «كان بيدافع عن أخته»

لقي شاب مصرعه على يد زوج شقيقته بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بعدما طعنه عدة طعنات إثر وقوع مشاجرة بينهما ولفظ أنفاسه الأخيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور العام.

مصرع شاب أثناء مشاجرة

ووقعت الجريمة أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته (شقيقة المجنى عليه)، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلق إخطارا بمصرع شاب

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وصول شاب في العقد الرابع من العمر إلى مستشفى دمنهور التعليمي، جثة هامدة، إثر تعدي عليه بسلاح أبيض، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة نشبت بين شقيقته وزوجها، قام الزوج بطعنه عدة طعنات أودت بحياته.

حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع أحمد حمدي أحمد عبد الكريم، 33 سنة، تاجر ملابس، مقيم بمدينة دمنهور على يد «محمد.د»، تاجر ملابس.

وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.