إصابة 4 في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة في مشاجرة وقعت بين عائلتين بنطاق عزبة سليم التابعة لمركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث بدأت بمشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتطورت إلى مشاجرة بالشوم والعصي، ما أسفر عن إصابة الأربعة، فيما هرعت قوات الشرطة إلى مكان المشاجرة وتم السيطرة عليها والقبض على أطرافها، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بمشاجرة ووجود مصابين

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من أهالي عزبة سليم بنطاق المركز، بنشوب مشاجرة عنيفة بالشوم والعصي بين عائلتين، ووجود مصابين.

الشرطة تسيطر على المشاجرة

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب مشادة كلامية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وتطورت إلى مشاجرة، استخدم فيها الشوم والعصي، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى السيطرة على المشاجرة وإلقاء القبض على طرفيها.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

وعلى الفور، جرى استدعاء سيارة الإسعاف إلى مكان المشاجرة، حيث قامت بنقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية التي يحتاجوا إليها.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.