حكاية «أحمد» شهيد الشهامة بالبحيرة.. فقد حياته دفاعا عن شقيقته

انتشرت أخبار جريمة مقتل الشاب أحمد حمدي، صاحب الـ33 عامًا، على يد زوج شقيقته، بشكل كبير، التي وقعت في منطقة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، بعد أن تدخل المجني عليه للدفاع عن شقيقته، عندما علم بالاعتداء عليها من قبل زوجها، يعمل تاجرملابس، فتعرض للقتل على يديه، وقام بطعنه أكثر من 13 طعنة في جسده بسلاح أبيض (سكين)، وسط مشهد مرعب أمام الجميع.

ابنة المتهم شاهدت الجريمة

حول تفاصيل الجريمة، سرد «شعبان. أ» عم المجني عليه في حديثه لـ«الوطن»، كواليس الواقعة، حيث روى أن المجني عليه كان دائم الخلافات مع زوجته (شقيقة المجني عليه)، ويوم الواقعة، علم المجني عليه بمشاجرة بين المتهم وبين شقيقته، فتدخل بينهما لإنقاذ شقيقته من تعنيف زوجها فتعرض للقتل على يديه، بعدما سدد له طعنات في جسده.

يقول «شعبان» إن ابنة المتهم كانت شاهدة على الجريمة، وحاولت استعطاف والدها بقولها: «كفاية يابابا دا خالو»، مشيرا إلى أن المجني عليه كان وحيدا، بعد وفاة والديه وشقيقه الآخر، ولم يكن له سوى شقيقته (زوجة المتهم)، وأنه كان يستعد لحفل خطبته بعد أيام.

تهديد بالقتل أكثر من مرة

وتابع «شعبان»: «المتهم بيت النية إنه يقتل أحمد اللي هو خال أولاده وكان مخبي سكينة له، وزي ما مثل بجثته أمام الناس، نطالب بتوقيع أقصى العقوبة عليه وهي الإعدام شنقًا».

بلاغ بالواقعة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الـ11 من مساء أمس الجمعة، ورد للواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول شاب في العقد الرابع من العمر إلى مستشفى دمنهور التعليمي، جثة هامدة، إثر تعدي عليه بسلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وبالفحص من قبل فريق البحث الجنائي، تبين مصرع «أحمد حمدي أحمد عبد الكريم»، 33 عاما، مقيم بمدينة دمنهور، وذلك إثر وقوع تعدي عليه من «محمد. د» تاجر ملابس، حيث قام بطعنه عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وذلك أثناء محاولة المجني عليه فض مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته (شقيقة المجني عليه)، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

عرض المتهم على الطب الشرعي

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات كما قررت عرض المتهم، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه، لاستكمال التحقيقات، كما طالبت من ضباط المباحث سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.