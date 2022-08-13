قبل الموعد بـ5 ساعات.. إعادة ضخ المياه لـ23 منطقة في القاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انتهاء أعمال الإصلاح بخط قطر 1000 مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس قبل الموعد المحدد للانتهاء منها بـ5 ساعات.

إعادة ضخ مياه الشرب حاليا للمناطق المتضررة

وأوضحت الشركة أنه جار إعادة ضخ مياه الشرب حاليا للمناطق المتضررة من قطع مياه الشرب بالقاهرة وهي 23 منطقة شرق القاهرة وهي مناطق سيتي ستارز وأرض الجولف التابعة لمدينة نصر والحي العاشر ومساكن صقر قريش ومدينة الأمل- عزبة الهجانة سابقا- ومنشية البكرى والحرس الجمهورى ورئاسة القوات الجوية وخزان 5 والشيراتون ودار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة والملتقى العربي والكلية الحربية وشارع سنان وشارع ترعة الجبل وحمامات القبة وشارع ابن سندر ومنطقة عين شمس الغربية وشارع طومنباى وشارع عين شمس وخارجة المطرية.

عودة مياه الشرب

يذكر أن شركة مياه الشرب بالقاهرة أعلنت عن قطع الخدمة لمدة 14 ساعة عن عدة مناطق اليوم من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة مساء اليوم بسبب أعمال في خط متعارض مع إجراء توسعات، وتم الانتهاء من أعمال الإصلاح قبل الموعد المقرر لها من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وإعادة تشغيل المياه للمواقع المتأثرة من قطع مياه الشرب.