قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لأعمال اللحامات الخاصة بخط قطر 1000مم المتعارض مع أعمال توسعات شارع التوفيقية وشارع المشروع بمنطقة عين شمس.

حتى الساعة الثانية عشرة

الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن عدة مناطق وهي شارع سنان – شارع ترعة الجبل – حمامات القبة – شارع ابن سندر – شارع طومنباى – منطقة عين شمس الغربية – شارع سليم الأول – شارع عين شمس – خارجة المطرية – منشية البكرى – الحرس الجمهوري – رئاسة القوات الجوية – عمارات العبور – دار الهيئة الهندسية والسكرتارية الخاصة – الشيراتون – خزان 5 – الملتقى العربي – الكلية الحربية.

وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 13-08-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

الخط الساخن 125

وأكدت شركة مياه الشرب في بيانها على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.