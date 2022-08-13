محافظ الغربية: نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة تتخطى 85%

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن أعمال الإنشاء بسوق نهطاي، ضمن مشروعات حياة كريمة، في مركز زفتى، والذي يتم إنشاؤه بتكلفة 3.5 مليون جنيه، وصلت نسبة إنجازه إلى 85 %، مضيفاً أنه يجري أيضاً وضع البلدورات وتركيب المقاعد في حديقة نهطاي، وأعمال بناء مركز تنمية الأسرة، الذي يتم إنشاؤه بتكلفة 3 ملايين جنيه، بنسبة إنجاز بلغت 65%.

أعمال تطوير مركز شباب نهطاي

وأشار محافظ الغربية، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أنه قام بتفقد مشاريع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بزفتى، بقرية نهطاي، لتفقد مواقع العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها وذلك لمتابعة نسب الإنجاز ونهو الأعمال، وتفقد أعمال إنشاء مركز شباب نهطاي والذي بلغت نسب نهو الأعمال به 25 % بإجمالي تكلفة 6,4 ملايين جنيه، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي بتكلفة 22 مليون جنيه وبلغت نسبة الأعمال بها 25 %، فضلا عن تفقد أعمال إنشاء نقطة الحماية المدنية ونقطة شرطة نهطاي والتي بلغت نسبة نهو الأعمال بها إلى 50 % بتكلفة مالية 5 ملايين جنيه.

وأشار رحمي، أنه قام بتفقد مشروعات قطاع الصرف الصحي، والتي تتضمن توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنهطاي، إلى جانب تفقد موقع عمل إنشاء وحدة طب الأسرة بإجمالي تكلفة 27 مليون جنيه وقاربت الأعمال على الانتهاء بنسبة 85 %.

تنفيذ 934 مشروعاً بتكلفة 4.1 مليار جنيه

وأوضح أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل 54 قرية و 88 تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.