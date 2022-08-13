الكشف على 1885 مريضا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ1885 مواطنا من أهالي قرية 5 خفرع، التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، وذلك على مدار يومين، ضمن مبادة «حياة كريمة».

كشف طبي وتحاليل وفحوصات

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد فوزي وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 19 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

تخصصات طبية مختلفة

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الباطنة - الجراحة العامة – القلب – العظام – الأطفال - النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن)، إضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، لافتاً إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من إنتشار الأمراض الفيروسية.

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

في سياق آخر، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق المستمر مع كل الجهات المعنية لإزالة أي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وفي هذا السياق، تصدت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحالة بناء مخالفة عبارة عن دور رابع علوى بشارع سعد زغلول، وعلي الفور تم الإزالة الفورية للمخالفه، كما تم التصدي لمحاولة بناء مخالف على الأرض الزراعيه بقرية الولجا التابعه للوحده المحليه بملامس.

وأوقفت الوحدة المحلية بالجُديدة أعمال إعادة تطوير منزل على مساحة 120 مترا خارج الحيز العمرانى بقرية ميت بشار، وعلى الفور تم الإزالة الكلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.