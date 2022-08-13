«حياة كريمة»: المبادرة استكملت انتصار الإرادة السياسية للمرأة

قالت ندى عبد الله عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة»، إنّ المبادرة الرئاسية تستهدف مجموعة من القطاعات، مثل المرأة المعيلة، الأيتام، كبار السن، ذوي الإعاقة، العاطلين عن العمل، حيث تشغل المرأة حيزا كبيرا من المبادرة، لأنها شريك أساس في كل المبادرات والمشروعات.

قضايا تهم المرأة في «حياة كريمة»

وأضافت عبد الله في حوارها ببرنامج «الستات مابيعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبد الغني وهبة الأباصيري: «هناك مشروعات مختلفة ومبادرات خاصة بالمرأة، وقوافل طبية خاصة بالمرأة، ومشروعات تخص التمكين الاقتصادي للمرأة وحملات توعوية لدعم القضايا التي تهم المرأة مثل ختان الإناث والتسرب من التعليم والعنف ضد المرأة والزواج المبكر».

وتابعت، أن القيادة السياسية منحت المرأة مساحة كبيرة، واستكملت حياة كريمة انتصار الإرادة السياسية للمرأة، حيث تشغل حيزا كبيرا في استراتيجية الدولة 2030، وتتضمن محورا كاملا لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال مجموعة من المشروعات الخاصة بها التي تستهدف النهوض بالمستوى المعيشي والاجتماعي.

المبادرة تستهدف تطوير البنية الفوقية والتحتية

وأشارت عضو غرفة العمليات المركزية لمتابعة مشروعات حياة كريمة، إلى أن المبادرة تستهدف البنية الفوقية والتحتية والنهوض بالشكل العام لمستوى الحياة، وهو ما لن يحدث إلا ببناء الإنسان: «المرأة جزء كبير من المجتمع، لذلك يتم التوجه بالعديد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة، حيث يتم تدشين حملات توعية كثيرة مثل خليكي واعية ومبادرة بالوعي مصر بتتغير للأفضل».