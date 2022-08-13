حياة كريمة: المرأة أساس معظم تدخلات المبادرة.. والرئيس يدعمنا باستمرار

وجه الدكتور حمدي ممدوح عضو الغرفة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه دائم الدعم لكل المبادرات المنبثقة من مشروع حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهتم بالبنية التحتية والبنية الفوقية والأبعاد الاجتماعية والصحية المختلفة.

حياة كريمة تستهدف إعادة بناء الشخصية المصرية المتكاملة

وأضاف ممدوح في حواره ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبد الغني وهبة الأباصيري: «حياة كريمة تستهدف إعادة بناء الشخصية المصرية المتكاملة بكل جوانبها، وكانت المرأة مركز معظم التدخلات، إذ أن لها دور مهم جدا على مر العصور في المجتمع المصري، وبخاصة المجتمع الريف، بداية من التمكين الاقتصادي ثم التمكين الاجتماعي ثم التمكين الصحي».

وتابع عضو الغرفة المركزية لمؤسسة حياة كريمة: «يوجد عدد كبير جدا من التدخلات والمبادرات الفرعية وبروتوكولات التعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة، يظن البعض أن مؤسسة حياة كريمة خيرية وتعطي للسيدات مجرد إعانات مالية فقط، لكن الهدف التنمية المستدامة من خلال منح قروض ميسرة بالتعاون مع أجهزة الدولة والبنوك».

المؤسسة وفرت مشروعات تدريب وتأهيل بالتعاون مع أجهزة ووزارات مختلفة

وأشار الدكتور حمدي ممدوح عضو الغرفة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، إلى أن المؤسسة وفرت مشروعات تدريب وتأهيل بالتعاون مع أجهزة ووزارات مختلفة وبرامج تأهيل توظيفي للكثير من السيدات في الريف المصري مع اختلاف مراحلهم العمرية بالإضافة إلى برنامج تكافل وكرامة.

وأكد أن المبادرات التي تستهدف المرأة والأسرة الريفية تركز على الجانب الاجتماعي، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، كما انبثقت من حياة كريمة الكثير من المبادرات الفرعية، مثل مستورة مع بنك ناصر لتوفير قروض ميسرة للمرأة.